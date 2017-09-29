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В Израиле

Йом Кипур в Израиле. День поста и покаяния

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
Йом Кипур в Израиле. День поста и покаяния
Йом Кипур в Израиле. День поста и покаяния
Йом Кипур в Израиле. День поста и покаяния

Вечером в пятницу, 29 сентября, для евреев всего мира начинается Йом Кипур (Судный день).

Йом Кипур – самый святой день в еврейском календаре. Его название происходит от слова לכפר, что означает "искупать". Он завершает десятидневный период, начавшийся на Рош а-Шана – так называемые "Дни трепета".

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В Судный день верующие евреи соблюдают строгий пост. В этом году пост начнется в пятницу, 29 сентября: в Иерусалиме – в 17:51, в Тель-Авиве – в 18:07, в Хайфе – в 17:59, в Беэр-Шеве – в 18:09, в Цфате – 17:59, в Эйлате – в 17:58.

Завершится пост в субботу, 30 сентября: в Иерусалиме – в 19:01, в Тель-Авиве – в 19:03, в Хайфе – в 19:02, в Беэр-Шеве – в 19:0, в Цфате – 19:00, в Эйлате – в 19:02.

До субботнего вечера в Израиле вводятся ограничения на работу предприятий, транспорта и развлекательных заведений. Автобусы компании "Эгед" прекратят движение: на междугородних маршрутах около 13:30-15:00, на городских – около 14:00-15:00. Автобусы компании "Дан" перестанут ходить около 14:15-14:30.

Последний самолет из аэропорта Бен-Гурион вылетит в пятницу, в 13:35. Движение электропоездов завершится в пятницу, в 13:00.

В эти дни для обеспечения безопасности принимаются особые меры. В полночь Армия обороны Израиля блокирует палестинские территории в Иудее и Самарии, также будут закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газы. Режим блокады будет действовать в течение всего Судного дня и будет снят после 23:59 30 сентября.

В течение суток проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

Отметим, что подобная практика применяется ЦАХАЛом во все израильские праздники, поскольку в праздничные дни повышается мотивация палестинских террористических группировок, и те пытаются устроить теракты на израильской территории.



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