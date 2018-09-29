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В Израиле

Две правнучки сербки, признанной Праведницей мира, вынуждены покинуть Израиль

время публикации: 10:13 | последнее обновление: 13:34 блог версия для печати фото

Израильские иммиграционные власти лишили статуса временного жителя двух правнучек сербки, признанной Праведницей мира.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на государственную корпорацию телерадиовещания ("Кан") Ана Дудас, внучка женщины, спасавшей евреев во время Второй мировой войны, в 2011 году иммигрировала в Израиль вместе с мужем и тремя дочерями.

Ане предстояло получить израильское гражданство, тогда как ее дочерям и мужу был предоставлен статус временных жителей как членам семьи правнучки Праведника мира. Спустя некоторое время старшая дочь Аны вышла замуж за гражданина Израиля; у пары родился ребенок. Таким образом, молодая женщина имеет право на получение гражданства и не зависит более от статуса матери.

Однако в МВД заявили, что двум другим дочерям Аны и ее мужу статус временного жителя продлен не будет. Что касается самой Аны, она может оставаться в Израиле. Также МВД сообщило корпорации "Кан", что закон позволяет детям и внукам Праведника мира оставаться и работать в Израиле определенный период. Эти правила известны тем, кто подает соответствующее заявление, желая приехать в Израиль. Ана Дудас имеет право продлить свое разрешение на пребывание в Израиле в соответствии с процедурой.

Согласно израильскому законодательству, еврейское государство может предоставить гражданство тем, кого оно признает "Праведниками мира" и представителям трех поколений их потомков.

Ана и Пало Дудас, бабушка и дедушка Аны Дудас, во время Второй мировой войны проживали в деревне Луг, недалеко от границы Хорватии и Сербии. Когда нацисты приказали всем евреям явиться на регистрационный пункт, Пало и Ана Дудас предоставили убежище семье немецких евреев, спрятав их в хижине на территории фермы. Пало и Ана выдали евреям крестьянскую одежду, а их 8-летняя дочь Катарина каждый день носила беженцам еду.



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