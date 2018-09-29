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29 сентября 2018 г.
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Последствия "марша": ЦАХАЛ обезвреживает десятки взрывных устройств и гранат

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
Последствия "марша": ЦАХАЛ обезвреживает десятки взрывных устройств и гранат
Последствия "марша": ЦАХАЛ обезвреживает десятки взрывных устройств и гранат
Последствия "марша": ЦАХАЛ обезвреживает десятки взрывных устройств и гранат
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В пятницу, 28 сентября, на границе сектора Газы прошел очередной "марш возвращения". В массовых беспорядках, по оценкам ЦАХАЛа, приняли участие около 20 тысяч палестинцев.

Участники беспорядков пытались причинить ущерб инфраструктуре безопасности, также ими было брошено в сторону израильских военнослужащих около 100 гранат и взрывных устройств. Никто из солдат ЦАХАЛа не пострадал.

По состоянию на 14:00 субботы силы Армии обороны Израиля продолжают процесс обезвреживания взрывных устройств и гранат методом контролируемого взрыва.

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, ХАМАС продолжает свою террористическую деятельность в секторе Газы, цинично используя не только его взрослых жителей в своих целях, но и подвергая опасности детей, отправляемых к разделительному забору в качестве прикрытия для террористов.

Напомним, накануне на провокации участников "марша" ВВС ЦАХАЛа ответили двумя атаками в северной части сектора Газы. Целью, по крайней мере, одной из атак стала позиция террористической организации ХАМАС.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 сентября 2018 г.
Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атаками на провокации





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