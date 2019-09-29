Переговоры "Ликуда" и "Кахоль Лаван" завершились безрезультатно

В воскресенье, 29 сентября, в Кнессете прошла очередная встреча рабочих групп партии "Ликуд" и блока "Кахоль Лаван", которая длилась около двух часов. Встреча была закрыта для СМИ.

Судя по опубликованным данным, очередной этап переговоров завершился безрезультатно.

В "Ликуде" заявляют, что представители "Кахоль Лаван" были не готовы принимать никаких решений, пока Бени Ганц находится за границей. В "Кахоль Лаван" обвиняют ликудовцев в неуступчивости и нежелании идти на какие-либо компромиссы по вопросу ротации.

Обе стороны выразили разочарование по поводу этого этапа переговоров.

В штабе "Ликуда" по этому поводу заявили: "Мы очень разочарованы непрерывным отказом представителей "Кахоль Лаван" принимать предложенный президентом формат правительства единства – равноправное правительство с ротацией между Нетаниягу и Ганцем. Тот факт, что в "Кахоль Лаван" отвергают единственный вариант правительства единства, доказывает, что в этом блоке приняли стратегическое решение исключить возможность правительства единства и потащить страну на новые выборы. Глава правительства приложит усилия в последний момент реализовать создание правительства единства на данном этапе перед тем, как мандат будет возвращен президенту. Даже в случае, если мандат будет возвращен, в "Ликуде" сделают все возможное для создания правительства единства по предложенному президентом формату".

При этом источник в Ликуде сказал: "Яир Лапид торпедирует создание правительства единства из-за того, что он против ротации между Нетаниягу и Ганцем, он хочет ротацию между собой и Ганцем – ради этого он готов потянуть страну на новые выборы".

В "Кахоль Лаван", в свою очередь, выразили надежду на то, что в "Ликуде" проявят ответственность и будут вести переговоры так, чтобы третьих выборов за год не было.

Не исключено, что после праздников состоится встреча Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца, чтобы попытаться найти пути для достижения соглашения.

Предыдущий раунд переговоров проходил в пятницу, 27 сентября.

Руководство "Ликуда" на этих встречах представляют министры Зеэв Элькин и Ярив Левин, блок "Кахоль Лаван" – Йорам Трубович, в прошлом глава канцелярии Эхуда Ольмерта, и политический советник Шалом Шломо, который в прошлом был советником Нафтали Беннета, Биньямина Нетаниягу и Авигдора Либермана.

Вечером в субботу, 28 сентября, "Ликуд" распространил заявление, согласно которому, партия Биньямина Нетаниягу готова на переговоры о создании правительства национального единства на основе предложения президента.

Если переговоры с "Кахоль Лаван" не увенчаются успехом, Нетаниягу вернет мандат на формирование коалиции президенту Реувену Ривлину. В "Ликуде" полагают, что Ривлин не передаст мандат Бени Ганцу, так как у того нет шансов сформировать коалицию и сразу объявит, что в течение трех недель любой депутат Кнессета может попытаться сформировать коалицию. Если ни одному депутату не удастся этого сделать, новые внеочередные выборы состоятся через 90 дней.





