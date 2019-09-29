Арест боевиков НФОП, ответственных за теракт около поселка Долев. Подробности

Газета "Гаарец" со ссылкой на собственный источник пишет, что 44-летний Самар Мина Салим Арбид – главный подозреваемый по делу о теракте около поселка Долев, в результате которого погибла 17-летняя Рина Шнерб – был задержан израильскими военными две недели назад, но вскоре его отпустили. Повторно он был задержан утром в среду, 25 сентября, после того, как следствие получило информацию о том, что он прячет взрывчатые вещества, пишет журналист Янив Кубович.

Адвокат задержанного заявляет, что ему до сих пор не разрешили встретиться с клиентом. Он выразил обеспокоенность в связи с информацией о том, что Арбид госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам юриста, Арбид был совершенно здоров в день ареста. Высказываются предположения, что ШАБАК получил разрешение на применение особых методов допроса в отношении задержанного.

Ynet приводит заявление стороны защиты Арбида о том, что он был доставлен в больницу "после пыток".

В ночь на 29 сентября ШАБАК передал в СМИ следующую информацию: Самар Арбид госпитализирован, он находится под охраной в иерусалимской больнице "Адаса Ар а-Цофим", его состояние оценивается врачами как тяжелое. Согласно заявлению ШАБАКа, во время допроса задержанный пожаловался на плохое самочувствие. В соответствии с инструкцией, он был доставлен в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Другие подробности не приводятся.

Вечером в субботу, 28 сентября, была разрешена к публикации информация о задержании четверых террористов, причастных к совершению нападения около поселка Долев с применением взрывного устройства, в результате которого погибла 17-летняя Рина Шнерб.

Согласно опубликованным данным, задержанные были боевиками "Народного фронта освобождения Палестины". Все они проживали в районе Рамаллы и планировали новые теракты, в том числе похищения израильтян.

Были названы имена задержанных террористов: это 44-летний Самар Арбид из Рамаллы, один из лидеров боевой организации НФОП, привлекавшийся ранее к ответственности за террористическую деятельность; 25-летний Касам Шабали из деревни Кубар, именно он собрал бомбу, арестован впервые; 25-летний Язан Маджмас из Рамаллы, ранее привлекался к ответственности за террористическую деятельность; и 21-летний Назам Сами Юсуф Мухаммад из Бир-Зейта, студент, активист НФОП.

Известно, что Самар Арбид в течение нескольких лет был в розыске по подозрению в подготовке терактов. В ходе обысков в домах задержанных террористов было обнаружено и нейтрализовано готовое к применению взрывное устройство, тип которого совпадал с тем, что был использован боевиками для совершения теракта около поселка Долев месяц назад.

В ночь на 29 сентября израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 27 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Многие из задержанных являются активистами НФОП, среди них есть "ключевые" фигуры в данной террористической организации.

Палестинские СМИ, в частности, сообщают, что в Шхеме задержаны высокопоставленные активисты НФОП Маэр Харб, Камаль Абу Тарифа и Хусам ад-Дхара.

Теракт около поселка Долев

23 августа рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

В течение месяца после теракта неоднократно сообщалось о задержании подозреваемых – в том числе боевиков ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и НФОП.

Удар по целям в Ливане

26 августа арабские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией. Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что была атакована штаб-квартира "Народного фронта освобождения Палестины" в Кусайе. По сведениям ливанского телеканала "Ан-Нахар", были атакованы три объекта НФОП. Был причинен значительный ущерб.

Лидер ГК НФОП Ахмад Джибриль (Абу Халид) заявил тогда, что израильская авиация атаковала позиции его группировки на востоке Ливана, отомстив таким образом за его слова о том, что "половина останков" израильского солдата, переданных Израилю, осталась в Сирии.

Но не исключено, что ЦАХАЛ отомстил НФОП за теракт около Долев, так как к тому моменту уже было установлено, что именно эта организация несет ответственность за нападение.

ГК НФОП является союзником "Хизбаллы" в Ливане и получает поддержку со стороны Дамаска и Тегерана.





