Израильтяне чтят память павших воинов и жертв терактов

В Израиле отмечают День памяти павших в войнах и жертв терактов. По всей стране проходят траурные церемонии.

В 20:00 в Израиле прозвучала траурная сирена в память о павших в войнах и жертвах терактов. Жизнь в еврейском государстве замерла на одну минуту. На дорогах встали машины, пешеходы остановились на том месте, где их застала сирена.

По данным министерства обороны Израиля, с предыдущего Дня памяти список павших в войнах Израиля увеличился на 97 имен. 60 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли или скончались, находясь на действительной службе. Также за этот год скончались 37 инвалидов ЦАХАЛа.

В общей сложности, с 1860 года в рядах военизированных организаций Еврейского Йешува и служб безопасности государства Израиль погибли или скончались во время службы 23.544 человека.

На текущий момент в стране проживает 15.881 член семьи павших в войнах Израиля, включая 9.157 родителей, 4.881 вдову и 1.843 сироты в возрасте до 30 лет.

Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, отсчитывается от дня провозглашения независимости Израиля 14 мая 1948 года.

За последний год этот список увеличился на 11 имен и составил 3.117 человек. В списке жертв террора – 122 иностранных гражданина и 100 израильтян, погибших в терактах за границей.

На текущий момент в стране проживают 109 сирот, лишившихся из-за терактов обоих родителей.

Утром 30 апреля в Иерусалиме состоялось открытие мемориального комплекса, возведенного в память о павших. Белой купол высотой в 18 метров возвышается на горе Герцля, рядом с военным кладбищем. 23.000 кирпичей из белого металла, на каждом из которых высечено имя и дата гибели, по спирали поднимаются к куполу. Длинна этого скорбного списка составила 260 метров.

Памятные церемонии начались с траурного митинга на территории иерусалимского мемориала "Яд ле-Баним", в котором приняли участие глава правительства Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, главный раввин, глава Верховного суда и мэр Иерусалима.

После траурной сирены, прозвучавшей в 20:00, около Стены Плача в Иерусалиме началась церемония зажжения свечей, на которой присутствует президент страны, начальник генштаба ЦАХАЛа и представители семей погибших. На горе Герцля началась официальная церемония памяти павших, подобные церемонии проходят по всей стране.

В 21:15 на площади возле Кнессета начнется вечер под названием "Поем в память о них".

1 мая в 11:00 прозвучит двухминутная сирена, после чего на горе Герцля в Иерусалиме и на военном кладбище в Кирьят Шауле начнутся государственные церемонии памяти павших солдат.

1 мая в 13:00 на горе Герцля пройдет церемония памяти жертв террора. Мероприятия Дня памяти завершатся в 20:00 зажжением факелов Дня независимости.

Вечером 30 апреля израильские телеканалы и радиостанции не транслируют развлекательные передачи. В основном, в эфир выходят материалы, посвященные Дню памяти.

В ночь на воскресенье, 30 апреля, в соответствии с решением политического руководства страны был введен режим блокады палестинских территорий Иудеи и Самарии, а также сектора Газы. Режим блокады будет действовать до полуночи вторника, 2 мая. В эти дни въезде палестинских арабов в Израиль будет разрешен лишь в гуманитарных случаях на основании разрешения координатора действий ЦАХАЛа на территориях.





