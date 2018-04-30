Биньямин Нетаниягу представил секретный архив иранской ядерной программы, добытый "Мосадом"

Вечером в понедельник, 30 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве. Он представил документы, свидетельствующие, по его словам, о том, что Иран лгал, ведя переговоры по венскому соглашению, подписанное ведущими державами с Тегераном.

"Речь идет о документах, которые ранее не были представлены мировому сообществу. Речь идет об одном из крупнейших достижений в истории израильской разведки", - сказал премьер-министр.

Биньямин Нетаниягу сообщил, что у Израиля имеются убедительные доказательства того, что Иран обманывает весь мир по поводу своей ядерной программы, и эти документы были переданы США и другим странам Запада.

"После подписания ядерного соглашения, Иран прикладывал большие усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу. Тегеран перевез в секретное место свой архив. Лишь несколько человек знали о том, где он находится. Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива - 55 тысяч документов и фотографий и еще 55 тысяч файлов на 183 дисках".

"Эти документы свидетельствуют, что Иран лгал, чтобы добиться от мирового сообщества соглашения и снятия санкций. Публикуя эти документы, Израиль делает большую услугу не только себе, но и всему региону. Через несколько дней президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу соглашения с Ираном. Я надеюсь, что он примет решение, правильное для Израиля, для США и для безопасности всего мира".

"Не мне напоминать вам, что Иран постоянно увеличивает радиус действия своих баллистических ракет, которые могут достичь не только Тель-Авива, но и Эр-Риада и Москвы", - подчеркнул израильский премьер.

Ожидается, что в ближайшее время речь Нетаниягу и представленные ему документы прокомментирует находящийся в Нигерии президент США Дональд Трамп.