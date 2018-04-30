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В Израиле

Синоптики: сохраняется угроза наводнений на юго-востоке Израиля, в конце недели летняя жара

время публикации: 07:28 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото
После дождя около побережья Мертвого моря
В ближайшие три-четыре дня на побережье Средиземного моря температура будет немного выше среднесезонной
В конце недели будет очень жарко

Государственная метослужба Израиля обращает внимание граждан на то, что в течение ближайших трех-четырех дней ожидаются дожди в восточных и южных районах, сохраняется угроза наводнений и схода селей.

В понедельник, 30 апреля, прогнозируются дожди на востоке и юге, временами с грозами, в основном во второй половине дня. Во вторник, 1 мая, ожидаются сильные дожди на юго-востоке, высока вероятность затоплений. Похожая погода в этом районе будет наблюдаться и 2 мая. 3 мая осадки на юго-востоке будут незначительными, но риск наводнений сохранится.

Полиция настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок на юго-восток Израиля до тех пор, пока есть риск наводнений и схода селей.

Напомним, что 26 апреля в русле ручья Цафит (долина Арава) в результате неожиданного затопления погибли десять молодых людей. 25-27 апреля были и другие жертвы наводнений на юго-востоке страны.

По прогнозам синоптиков, в конце недели дожди на юго-востоке прекратятся, как и на всей остальной территории страны установится очень жаркая и сухая погода. В четверг-субботу днем температура воздуха на побережье Мертвого моря будет выше 40 градусов. В Иерусалиме в пятницу-субботу температура будет достигать 35 градусов, в Тель-Авиве – 37, в Хайфе – 37, в Эйлате – 40. Наиболее жаркими выходные дни будут в Иорданской долине и пустыне Арава.

Ожидается, что в воскресенье, 6 мая, жара резко спадет, температура понизится до среднесезонной.

В ближайшие три-четыре дня на побережье Средиземного моря температура будет немного выше среднесезонной – 29-32 градуса по Цельсию.



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