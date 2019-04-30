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В Израиле

ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Газы преднамеренно осуществили боевики "Исламского джихада"

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Газы преднамеренно осуществили боевики "Исламского джихада"
ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Газы преднамеренно осуществили боевики "Исламского джихада"
ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Газы преднамеренно осуществили боевики "Исламского джихада"

Утром во вторник, 30 апреля, пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ возлагает ответственность за ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы вечером 29 апреля на террористическую группировку "Исламский джихад".

По сведениям ЦАХАЛа, речь идет о преднамеренной атаке боевиков "Бригад Эль-Кудса", боевого крыла "Исламского джихада", а не о случайном падении ракеты при проведении учений.

ЦАХАЛ заявляет, что ракеты были выпущены из района Аль-Ататра в северной части сектора Газы в сторону израильского побережья Средиземного моря.

В качестве ответной меры с утра 30 апреля зона рыболовства для жителей Газы вновь ограничена до 6 морских миль (ранее она составляла 15 морских миль).

Вечером 29 апреля жители населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы, сообщили о сильном взрыве, похожем на падение ракеты. При этом ни в одном из населенных пунктов не было сирен, предупреждающих о ракетном или минометном обстреле. Палестинское информационное агентство PNA написало, что в секторе Газы проходят учения ракетных подразделений ХАМАСа, в рамках которых было запущено в сторону моря пять ракет, одна из которых упала у побережья Ашдода, не причинив ущерба. Израильский сайт 0404.co.il сообщал, что ракета упала на незастроенной местности недалеко от Ашдода. При этом пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждала, что был зафиксирован запуск ракет из Газы в сторону моря, заявляя, что ни одна из ракет не упала на территории Израиля.

Предыдущий ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы был осуществлен в ночь на 31 марта. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, террористы запустили пять ракет, все они упали на незастроенной местности, не причинив ущерба.

В марте террористы ХАМАСа дважды обстреливали из Газы центральные районы Израиля. Одной из ракет был разрушен дом в А-Шароне, несколько человек получили ранения. В обоих случаях ХАМАС заявлял, что речь шла об "ошибочных" или "случайных" обстрелах. В ответ ЦАХАЛ наносил массированные удары по целям, но потерь среди боевиков не было.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 72 обстрела. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2019 г.
СМИ сообщают об учениях ХАМАСа в Газе. Ракета упала возле Ашдода





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