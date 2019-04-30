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30 апреля 2019 г.
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В Израиле

В центре страны и на юге развернуты дополнительные батареи ПРО "Железный купол"

время публикации: 18:07 | последнее обновление: 18:36 блог версия для печати фото
В центре страны и на юге развернуты дополнительные батареи ПРО "Железный купол"
В центре страны и на юге развернуты дополнительные батареи ПРО "Железный купол"
В центре страны и на юге развернуты дополнительные батареи ПРО "Железный купол"

Командование ЦАХАЛа приняло решение развернуть несколько дополнительных батарей системы ПРО "Железный купол" на юге и в центре страны.

Решение об этом было принято в связи с риском обострения ситуации во время Дня памяти и Дня Независимости, а также на время проведения "Евровидения".

В ночь на 30 апреля из сектора Газы в сторону израильских территориальных вод было запущено несколько ракет. Одна из ракет упала недалеко от побережья Ашдода. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ возлагает ответственность за ракетный обстрел израильской территории террористическую группировку "Исламский джихад". С соответствующим заявлением выступил глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис. По сведениям ЦАХАЛа, речь идет о преднамеренной атаке боевиков "Бригад Эль-Кудса", боевого крыла "Исламского джихада", а не о случайном падении ракеты при проведении учений.

Отметим, что около двух недель назад в арабском сегменте социальной сети Facebook появилось видео, содержащее угрозы в адрес Израиля и гостей "Евровидения". В полутораминутном ролике после фотографий мэрии Тель-Авива, павильонов "Ганей Тааруха", в которых в мае пройдет международный песенный конкурс "Евровидение-2019", появляется надпись: "Не радуются и не танцуют, когда страдают два миллиона жителей Газы. Если хочешь праздновать, сними блокаду и не нарушай договоренностей".

После этого в ролике вновь показаны павильоны выставочного комплекса Тель-Авива в виде целей, а затем звучит сирена системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 апреля 2019 г.
ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Газы преднамеренно осуществили боевики "Исламского джихада"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2019 г.
СМИ сообщают об учениях ХАМАСа в Газе. Ракета упала возле Ашдода
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 апреля 2019 г.
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