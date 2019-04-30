Кнессет 21-го созыва приведен к присяге

Во вторник, 30 апреля, были приведены к присяге депутаты Кнессета 21-го созыва. Присягу принесли 117 депутатов.

Отсутствовали Шели Яхимович ("Авода") , Юсуф Джабарин и Айда Тама Сулейман (ХАДАШ-ТААЛ), эти депутаты принесут присягу на следующем заседании.

После принесения присяги Кнессет абсолютным большинством голосов проголосовал за кандидатуру Юлия Эдельштейна на пост спикера. 101 депутат проголосовал "за", возражавших не было, четыре воздержались.

Торжественное заседание открыл президент Реувен Ривлин. Он призвал всех действовать в соответствии с "приговором избирателей". "Мы пережили тяжелую предвыборную кампанию, обменялись нападками, обвиняли друг друга. Теперь довольно. Хватит. Каждая сторона должна действовать в соответствии с тем, что постановили избиратели – кто-то в коалиции, кто-то в оппозиции", – сказал Ривлин. Он добавил, что Кнессет должен положить конец столкновению законодательной и судебной властей: "Кнессет должен совершить исторический шаг, приняв Основной закон о законодательстве и сделать его одной из страниц нашей будущей конституции".

Юлий Эдельштейн заявил в своей речи, что Кнессет обязан продолжать работу, начатую в прошлую каденцию. "Мы обязаны продолжать законотворчество и сделать его более эффективным , достойным и справедливым". Спикер призвал депутатов к уважительному стилю общения.

В конце заседания был утвержден состав распределительной комиссии парламента, которая будет формировать повестку дня парламента и состав комиссий.

Среди депутатов Кнессета 21-го созыва 29 женщин, 10 арабских депутатов, шесть русскоговорящих парламентариев, два выходца из Эфиопии и два друза. Эти данные могут измениться в ходе каденции, если будет принят "норвежский закон", позволяющий министрам покидать Кнессет, предоставляя возможность следующим в предвыборных списках стать членами парламента.

Ожидается, что в случае назначения Моше Кахлона на министерский пост, он покинет парламент, и его место займет Тали Плоскова.

Глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью NEWSru.co.il, что намерен поступить таким же образом, если действие "норвежского закона" будет возобновлено и он получит министерский пост.

Кнессет 21-го созыва начинает свою работу еще до формирования нового правительства. Коалиционные переговоры находятся на начальном этапе. В распоряжении премьер-министра Биньямина Нетаниягу есть еще 19 дней, а затем он сможет попросить дополнительные две недели для того, чтобы создать новую коалицию.

В 2021 году пройдут выборы нового президента государства. Вероятные кандидаты: Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), Амир Перец ("Авода") и глава Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог.

Будущей коалиции предстоит принять немало спорных решений уже на первых этапах ее работы. Ожидается, что в мае-июне будет опубликовано предложение президента США Дональда Трампа по "сделке века". Перед выборами партия "Ихуд Мифлагот а-Ямин" заявляла, что не будет участвовать в правительстве, которое согласится обсуждать эту сделку.

Еще одним спорным пунктом повестки дня является законопроект о призыве. В настоящий момент нет прогресса на переговорах по этому вопросу между "Ликудом" и ультраортодксами, также между "Ликудом" и НДИ.

Как заявил в интервью NEWSru.co.il Авигдор Либерман, НДИ требует свободы голосования по вопросам религии и государства. В "Ликуде" категорически возражают против этого требования, называя его неприемлемым.

Будущая коалиция намерена инициировать несколько законопроектов, направленных на реформу юридической системы страны. Уже в первые недели работы будущей коалиции правительство инициирует принятие закона о преодолении вето БАГАЦа. В соответствии с этим законом, в случае отмены того или иного закона Высшим судом справедливости, парламент определенным большинством сможет повторно утвердить его. По этому вопросу нет разногласий среди правых и религиозных партий, которые, как ожидается, составят будущую коалицию. В то же время в НДИ требуют, чтобы этот закон был принят лишь после принятия закона о призыве.

В ближайшие месяцы состоятся слушания по уголовным делам, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Депутат от партии "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Бецалель Смотрич намерен вынести на рассмотрение Кнессета поправку к закону о депутатском иммунитете, которая осложнит предъявление обвинений премьер-министру.

Помимо выборов президента новой коалиции и правительству предстоит принять решения о назначении генерального инспектора полиции и государственного контролера.