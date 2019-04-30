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В Израиле

30 апреля начинает работу Кнессет 21-го созыва

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото
Кнессет, 29 апреля 2019 года
Кнессет, 29 апреля 2019 года
Кнессет, 29 апреля 2019 года

Во вторник, 30 апреля, начинает работу Кнессет 21-го созыва. 120 депутатов принесут присягу, среди них 49 новых парламентариев – число "дебютантов" является рекордным. 24 новых депутата входят во фракцию "Кахоль Лаван", 11 являются членами "Ликуда".

Среди депутатов Кнессета 21-го созыва будут 29 женщин, 10 арабских депутатов, шесть русскоговорящих парламентариев, два выходца из Эфиопии и два друза. Эти данные могут измениться в ходе каденции, если будет принят "норвежский закон", позволяющий министрам покидать Кнессет, предоставляя возможность следующим в предвыборных списках стать членами парламента.

Ожидается, что в случае назначения Моше Кахлона на министерский пост, он покинет парламент, и его место займет Тали Плоскова.

Глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью NEWSru.co.il, что намерен поступить таким же образом, если действие "норвежского закона" будет возобновлено и он получит министерский пост.

Кнессет 21-го созыва начинает свою работу еще до формирования нового правительства. Коалиционные переговоры находятся на начальном этапе. В распоряжении премьер-министра Биньямина Нетаниягу есть еще 19 дней, а затем он сможет попросить дополнительные две недели для того, чтобы создать новую коалицию.

Известно, что должность спикера Кнессета продолжит занимать Юлий Эдельштейн. Нетаниягу встретился с Эдельштейном и заявил, что поддерживает его кандидатуру. 30 апреля сразу после принесения присяги депутатами Кнессет проголосует за кандидатуру спикера.

В 2021 году пройдут выборы нового президента государства, и имя Юлия Эдельштейна называют среди возможных претендентов. Другими кандидатами могут стать старейший депутат Кнессета Амир Перец и глава Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог.

Будущей коалиции предстоит принять немало спорных решений уже на первых этапах ее работы. Ожидается, что в мае-июне будет опубликовано предложение президента США Дональда Трампа по "сделке века". Перед выборами партия "Ихуд Мифлагот а-Ямин" заявляла, что не будет участвовать в правительстве, которое согласится обсуждать эту сделку.

Еще одним спорным пунктом повестки дня является законопроект о призыве. В настоящий момент нет прогресса на переговорах по этому вопросу между "Ликудом" и ультраортодксами, также между "Ликудом" и НДИ.

Как заявил в интервью NEWSru.co.il Авигдор Либерман, НДИ требует свободы голосования по вопросам религии и государства. В "Ликуде" категорически возражают против этого требования, называя его неприемлемым.

Будущая коалиция намерена инициировать несколько законопроектов, направленных на реформу юридической системы страны. Уже в первые недели работы будущей коалиции правительство инициирует принятие закона о преодолении вето БАГАЦа. В соответствии с этим законом, в случае отмены того или иного закона Высшим судом справедливости, парламент определенным большинством сможет повторно утвердить его. По этому вопросу нет разногласий среди правых и религиозных партий, которые, как ожидается, составят будущую коалицию. В то же время в НДИ требуют, чтобы этот закон был принят лишь после принятия закона о призыве.

В ближайшие месяцы состоятся слушания по уголовным делам, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Депутат от партии "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Бецалель Смотрич намерен вынести на рассмотрение Кнессета поправку к закону о депутатском иммунитете, которая осложнит предъявление обвинений премьер-министру.

Помимо выборов президента новой коалиции и правительству предстоит принять решения о назначении генерального инспектора полиции и государственного контролера.

До формирования новой коалиции решения о повестке дня Кнессета будет принимать так называемая распределительная комиссия во главе с депутатом Мики Зоаром ("Ликуд"). 30 апреля состоится ее рабочее заседание, на котором будет сформирован временный состав финансовой комиссии Кнессета и комиссии по иностранным делам и обороне.

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