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NEWSru.co.il :: В Израиле30 апреля 2020 г., 08:28

Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Опрос NEWSru.co.il

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Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Опрос NEWSru.co.il

На прошлой неделе премьер-министр, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу и лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц подписали коалиционное соглашение. Обсуждение деталей этого соглашения продолжается.

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения отношения наших читателей к этому коалиционному соглашению. Мы рекомендуем отвечать на вопросы, еще раз прочитав, каковы основные пункты этого документа.

Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 16 вопросов)

Коалиционное соглашение. Основные пункты

Согласно договору, Нетаниягу будет первым в ротации, и поэтому формировать коалицию может только он. Если БАГАЦ не удовлетворит иск, запрещающий Нетаниягу формировать коалицию, то через несколько дней после обращения к президенту, правительство будет представлено парламенту.

Соглашение между премьер-министром и главой "Кахоль Лаван" предусматривает модель формирования правительства, подобной которой не было в политической истории Израиля. В рамках соглашения, к присяге будут приведены одновременно два премьер-министра: первые полтора года Нетаниягу будет занимать должность премьер-министра, а Бени Ганц должность сменного премьер-министра и исполняющего обязанности премьер-министра, а через полтора года в должность главы правительства вступит Бени Ганц, а Нетаниягу станет сменным премьер-министром. При этом в коалиционных соглашениях записано, что если Нетаниягу подает в отставку до истечения своего срока, то в должность вступает Бени Ганц, а Нетаниягу вернется на пост премьер-министра через полтора года, что обеспечит ему возможность идти на выборы будучи действующим премьер-министром.

Формирующееся правительство определено на первые полгода как правительство чрезвычайного положения, и только потом оно становится правительством национального единства, при этом Нетаниягу и Ганц по соглашению между собой могут продлевать статус правительства чрезвычайного положения.

Блок "Ликуда получит следующие министерства: финансов, иностранных дел на вторую половину каденции, министерство внутренней безопасности, просвещения, транспорта, строительства, здравоохранения, энергетики, экологии, министерство по делам религий, министерство по делам разведки, министерство регионального сотрудничества, министерство развития Негева, Галилеи и периферии, а также министерство по вопросам Иерусалима и еврейского наследия.

Блок "Кахоль Лаван" и его партнеры получат следующие министерства: обороны, иностранных дел на первую половину каденции, юстиции, экономики, труда и социального обеспечения, связи, сельского хозяйства, культуры и спорта, алии и интеграции, туризма, министерство по делам меньшинств, по делам диаспоры, министерство науки и космоса, министерство стратегического планирования и министерство социального равноправия.

Пост спикера Кнессета останется за "Ликудом" на весь период каденции.

Блок "Ликуда" и его партнеров возглавит следующие комиссии Кнессета: финансовую, законодательную, комиссию по борьбе с эпидемией коронавируса, комиссию по труду и соцобеспечению, по алие и абсорбции, по борьбе с наркотиками, экономическую комиссию.

Блок "Кахоль Лаван" и его партнеров получит руководство следующими комиссиями: по иностранным делам и обороне, по внутренним делам, по образованию, по науке и технологии, комиссия по статусу женщин, комиссия по защите детей, организационная комиссия Кнессета.

Пост главы коалиции будет занимать представитель той партии, лидер которой является действующим премьер-министром.

Новый посол Израиля в США будет назначен в период пребывания Бени Ганца на посту премьер-министра, посол Израиля в ООН, а также послы в Великобританию, Францию и Австралию будут назначаться в период пребывания Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра.

Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Выскажите ваше мнение

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