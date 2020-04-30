Режим карантина в Израиле: какие ограничения сняты, что возобновит работу в скором времени

В среду, 29 апреля, в 20:00 завершился режим строгого карантина, который был введен на время празднования Дня независимости.

Работа общественного транспорта возобновилась с раннего утра 30 апреля. Утром в четверг на многих трассах образовались автомобильные пробки, так как граждане выехали на работу, используя личный транспорт.

Открыты все магазины, кроме закрытых торговых центров (открытые торговые центры, подобные "Биг", возобновили работу). Вопрос об открытии прочих торговых центров и мерах контроля в них будет решаться в начале следующей недели.

С 8:00 утра четверга снят запрет на занятия спортом на удалении более 500 метров от места проживания, теперь спортом можно заниматься где угодно при условии соблюдения социальной дистанции.

По всей видимости, с начала следующей недели будет снят запрет на удаление от дома более чем на 100 метров при обычных прогулках.

Пока остается в силе запрет на посещение пляжей, но вероятно в скором времени он тоже будет снят.

Разрешено возобновить работу заведений общественного питания в режиме take away (без возможности сидеть в ресторанах и кафе).

Разрешено всем работникам сферы социального обеспечения вернуться к своей деятельности (ранее такое разрешение было дано только муниципальным соцработникам).

Снова открылись парикмахерские и салоны красоты. В такого рода заведениях должно быть не более двух клиентов на одного мастера. В маленьких помещениях одновременно не может находиться более четырех клиентов, в помещениях площадью 75-100 кв.м – не более шести, в помещениях площадью более 100 кв.м – не более восьми клиентов. На клиенте и работнике должны быть защитные маски, работник должен иметь на руках одноразовые защитные перчатки.

Для всех торговых точек установлены единые правила гигиены и соблюдения социальной дистанции между посетителями и между покупателем и продавцом. Число покупателей, которые могли бы одновременно находиться в магазине, ограничено. Владелец магазина обязан обеспечить регуляцию очереди и соблюдение в очереди социальной дистанции. Владельцы бизнесов по возможности должны обеспечивать измерение температуры входящих бесконтактным градусником и выяснение состояния здоровья. При работе с клиентами работники должны быть в защитных масках и с одноразовыми резиновыми перчатками на руках, они обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее двух метров). За нарушение установленных правил будет налагаться штраф. В случае грубых нарушений возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев.

Муниципальные инспекторы и сотрудники управления охраны природы и национальных парков уполномочены штрафовать нарушителей, в частности за появление в общественных местах без защитных масок (штраф 200 шекелей). Причем отменена практика предупреждений с последующим штрафом: за нахождение без маски в общественном месте полицейский или инспектор теперь могут выписать штраф без предупреждения.

Ожидается, что со следующей недели в ограниченном формате возобновится работа рынков. В пятницу представители администраций рынков и глава правительства обсудят вопросы, связанные с этим. Предположительно, на начальном этапе будут открываться поочередно примерно 50% торговых точек на рынке, одновременно на крупном рынке смогут находиться от 300 до 600 клиентов, в зависимости от его размеров (как это будет регулироваться, неясно). На всех работниках и клиентах должны быть защитные маски, продавцы должны будут самостоятельно упаковывать товар и соблюдать дистанцию 2 метра от клиента. На входах на рынки будут измерять температуру бесконтактными градусниками, как и на входах в магазины.

Обсуждается вопрос об ограниченном открытии кинотеатров и театров, при условии соблюдения двухметровой дистанции между зрителями.

С воскресенья, 3 мая, циммеры смогут принимать отдыхающих. Также будет разрешено заселять отдыхающих в номера отелей, расположенные на первых этажах. При этом на администрацию циммеров и отелей возлагается ответственность за соблюдение сотрудниками и постояльцами социальной дистанции и выполнение ими норм гигиены, определенных правительством в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.

Предположительно будут отменены массовые мероприятия, приуроченные к еврейскому празднику Лаг ба-Омер (12 мая)

В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) введен жесткий карантин в вечерние часы.