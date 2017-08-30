30 августа 2017 г.
Сын актера убил человека
Когда начинается средний возраст?
На чьи средства живет Сябитова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:59 Арестован известный арабский певец, посвятивший песню теракту в Халамише
18:40 Перед школой МАДА рекомендует установить на телефоны детей приложение для вызова "скорой"
18:19 В Бейт-Иехошуа под колесами поезда погиб 70-летний мужчина
17:56 Молодые супруги из Ришон ле-Циона оказались серийными грабителями банков. ВИДЕО
16:42 Арье Дери готовит поправку, делающую возможной насильственную депортацию
16:25 Предъявлены обвинения экс-мэру Йехуда-Моноссона
15:28 В Эйлате иностранная туристка потеряла сознание во время погружения с аквалангом
15:13 Возгорание кустарника возле 40-го шоссе: перекрыт подъезд к аэропорту Бен-Гурион
14:52 ДТП в Кирьят-Шмоне, пострадали шесть детей
14:46 Раввинатский суд отказался женить еврейскую пару, перешедшую в христианство
В Израиле

Арестован известный арабский певец, посвятивший песню теракту в Халамише

время публикации: 18:59 | последнее обновление: 19:24 блог версия для печати фото
Арестован известный арабский певец, спевший на свадьбе о теракте в Халамише

Палестинское информационное агентство Maan сообщило, что силы безопасности Израиля в ночь на 30 августа арестовали известного арабского певца Мухаммада аль-Баргути, клавишника его группа Наджи Римауи, а также звукорежиссера Наззала аль-Баргути.

Израильский сайт Nana10 пишет, что музыканты были арестованы после того, как несколько дней назад они исполнили на свадьбе песню собственного сочинения, в которой прославляли террориста, убившего трех членов семьи Саломон в поселении Халамиш.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в ходе операции, проводившейся прошлой ночью, по подозрению в террористической деятельности были задержаны три человека в арабских деревнях Бейт-Рима и Кафр-Эйн.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
Вынесен приговор родственникам террориста, совершившего тройное убийство в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2017 г.
Предъявлено обвинение террористу, совершившему тройное убийство в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 августа 2017 г.
Продлен арест террориста, совершившего теракт в поселении Халамиш
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2017 г.
Военные разрушили дом террориста, совершившего тройное убийство в Халамише







  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017