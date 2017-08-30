Арестован известный арабский певец, посвятивший песню теракту в Халамише

Палестинское информационное агентство Maan сообщило, что силы безопасности Израиля в ночь на 30 августа арестовали известного арабского певца Мухаммада аль-Баргути, клавишника его группа Наджи Римауи, а также звукорежиссера Наззала аль-Баргути.

Израильский сайт Nana10 пишет, что музыканты были арестованы после того, как несколько дней назад они исполнили на свадьбе песню собственного сочинения, в которой прославляли террориста, убившего трех членов семьи Саломон в поселении Халамиш.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в ходе операции, проводившейся прошлой ночью, по подозрению в террористической деятельности были задержаны три человека в арабских деревнях Бейт-Рима и Кафр-Эйн.





