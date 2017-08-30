Арье Дери готовит поправку, делающую возможной насильственную депортацию

По информации 10-го канала ИТВ, министр внутренних дел Арье Дери подготовил поправку к закону о въезде в Израиль, позволяющую высылать нелегалов в третьи страны против их воли.

По информации сайта Nana10 предложение главы МВД будет обсуждаться на заседании правительства в ближайшее воскресенье.

Вместе с тем, в сообщении Nana10 указывается: даже в том случае, если поправка Арье Дери будет одобрена правительством, Израиль не сможет ей воспользоваться, поскольку Руанда и Уганда, согласились принимать только тех нелегалов из стран Африки, которые дали согласие на депортацию из Израиля. Таким образом, отмечается в материале Nana10, Израилю придется пересмотреть условия соглашения с этими странами, в противном случае, будет некуда высылать нелегалов, не желающих добровольно покидать страну.

Отметим, что газета "Гаарец" ранее сообщила, что Иммиграционное управление также разрабатывает поправку к закону, которая позволит удерживать нелегалов в лагерях временного содержания неограниченный срок. Целью этой поправки является попытка обойти решение БАГАЦа, принятое 28 августа, согласно которому, нелегалы, не пожелавшие добровольно покинуть Израиль и переехать в третью страну, готовую их принять, не могут лишаться свободы сроком более чем на 60 дней.





