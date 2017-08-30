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В Израиле

Трое сотрудников авиакомпании "Эль-Аль" подозреваются в многомиллионных хищениях

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати

Следователи подразделения полиции 433 по борьбе с мошенничеством сообщили о завершении длившегося два года расследования подозрений против трех сотрудников авиакомпании "Эль-Аль" в совершении многомиллионных хищений.

Расследование было начато в 2015 году на основании жалобы, поданной авиакомпанией. Подозреваемые – аудитор представительств компании в Восточной Европе, директор филиала "Эль-Аль" в одной из стран Восточной Европы и еще один сотрудник.

Полиция передала дело в прокуратуру для принятия решения о предъявлении обвинительных заключений. Фигурантам дела будут предъявлены обвинения в отмывании капитала, сокрытии налогов, подделке документов, хищении, подделке корпоративных документов, обмане и подрыве доверия и получении выгоды мошенническим путем.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2015 г.
Бывший аудитор и директор румынского представительства "Эль-Аля" задержаны по подозрению в мошенничестве
// NEWSru.co.il // В мире // 28 ноября 2014 г.
Европол раскрыл всемирную сеть по мошенничеству с авиабилетами







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