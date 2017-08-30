Трое сотрудников авиакомпании "Эль-Аль" подозреваются в многомиллионных хищениях

Следователи подразделения полиции 433 по борьбе с мошенничеством сообщили о завершении длившегося два года расследования подозрений против трех сотрудников авиакомпании "Эль-Аль" в совершении многомиллионных хищений.

Расследование было начато в 2015 году на основании жалобы, поданной авиакомпанией. Подозреваемые – аудитор представительств компании в Восточной Европе, директор филиала "Эль-Аль" в одной из стран Восточной Европы и еще один сотрудник.

Полиция передала дело в прокуратуру для принятия решения о предъявлении обвинительных заключений. Фигурантам дела будут предъявлены обвинения в отмывании капитала, сокрытии налогов, подделке документов, хищении, подделке корпоративных документов, обмане и подрыве доверия и получении выгоды мошенническим путем.