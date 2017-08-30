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В Израиле

Прибытие очередной пары самолетов F-35 в Израиль немного задерживается

время публикации: 09:13 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Прибытие очередной пары самолетов F-35 в Израиль немного задерживается

Прибытие в Израиль двух новых истребителей пятого поколения F-35 "Адир" отложено из-за обнаружения технических проблем в других таких же самолетах, пишет Анна Аронхейм в газете The Jerusalem Post.

В публикации подчеркивается, что хотя у самолетов, предназначенных для Израиля, никаких неисправностей не найдено, было принято решение задержать их отправку на короткий период до завершения проверки. Соответствующий комментарий был выпущен пресс-службой ЦАХАЛа со ссылкой на ВВС США.

В настоящее время израильские ВВС располагают пятью самолетами F-35 "Адир". В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года – еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году, сообщают в минобороны Израиля.

На 7 декабря 2017 года запланировано объявление о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи F-35 в Израиле. И в ЦАХАЛе подчеркивают, что нынешняя задержка на эти планы не влияет.

В прошлые выходные делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года.

Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 мая 2017 г.
Завершились совместные учения ВВС Израиля и США "Можжевеловый сокол"
// NEWSru.co.il // В мире // 25 февраля 2017 г.
Пентагон намерен в 2017 году дислоцировать первые самолеты F-35 в Европе
// NEWSru.co.il // В мире // 22 июня 2016 г.
В США представлен истребитель F35, приобретенный Израилем







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Среда, 30 августа 2017 г.
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