Прибытие очередной пары самолетов F-35 в Израиль немного задерживается

Прибытие в Израиль двух новых истребителей пятого поколения F-35 "Адир" отложено из-за обнаружения технических проблем в других таких же самолетах, пишет Анна Аронхейм в газете The Jerusalem Post.

В публикации подчеркивается, что хотя у самолетов, предназначенных для Израиля, никаких неисправностей не найдено, было принято решение задержать их отправку на короткий период до завершения проверки. Соответствующий комментарий был выпущен пресс-службой ЦАХАЛа со ссылкой на ВВС США.

В настоящее время израильские ВВС располагают пятью самолетами F-35 "Адир". В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года – еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году, сообщают в минобороны Израиля.

На 7 декабря 2017 года запланировано объявление о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи F-35 в Израиле. И в ЦАХАЛе подчеркивают, что нынешняя задержка на эти планы не влияет.

В прошлые выходные делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года.

Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.