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В Израиле

Верховный суд отклонил апелляции по делу об убийстве солдата Ифтаха Грейди

время публикации: 12:39 | последнее обновление: 12:39 блог версия для печати фото
Верховный суд отклонил апелляции по делу об убийстве солдата Ифтаха Грейди

Коллегия Верховного суда в составе трех судей отклонила апелляции против приговора, вынесенного судом низшей инстанции Бену Генишу за убийство солдата ЦАХАЛа Ифтаха Грейди.

Судьи единогласно отклонили апелляцию Гениша, требовавшего сократить срок заключения, и двумя голосами против одного отклонили апелляцию госпрокуратуры, требовавший ужесточения наказания.

18-летний солдат ЦАХАЛа Ифтах Грейди был убит ударом ножа в ночь на 21 апреля 2014 года. Трагедия произошла около клуба "Шеш" в Раанане. Спустя сутки Бен Гениш явился в сопровождении своего адвоката с повинной в управление полиции Кфар-Сабы.

15 мая 2017 года Бен Гениш по обвинению в непреднамеренном убийстве был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Прокуратура требовала для него максимального наказания – 20 лет тюрьмы.

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