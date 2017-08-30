Генсек ООН перед посещением Газы совершил вертолетную экскурсию вдоль границы

Утром в среду, 30 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершил вертолетную экскурсию вдоль границы Израиля и Газы. Его сопровождали посол Израиля в ООН Дани Данон и замначальника генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави.

Генсек ООН также встретился с жителями израильских населенных пунктов, расположенных около границы с Газой. Ему рассказали о проблеме так называемых "туннелей джихада" и продемонстрировали ракеты, которыми террористы обстреливали израильскую территорию.

Канцелярия Гутерриша заранее уведомила власти Израиля и ПА о том, что в Газе он не собирается встречаться с представителями правительства ХАМАСа.

Изучение ситуации в Газе является одной из главных целей Гутерриша в ходе этой поездки. Ожидается, что он призовет главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса к смягчению санкций, наложенных на Газу. Ранее газета "Гаарец" писала, что генсек ООН попросит власти Израиля увеличить число разрешений на медицинское обслуживание жителей сектора Газы в израильских больницах, а также будет просить увеличить поток товаров, поступающих в Газу, чтобы облегчить жизнь жителей сектора; Аббаса он попросит согласиться на увеличение поставок электроэнергии в сектор.

Гутерриш посетит в Газе учреждения Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и сосредоточится на проблемах, которые находятся в компетенции его организации.