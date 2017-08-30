В Лоде полиция предотвратила свадьбу 14-летней девочки

Во вторник, 29 августа, полиция Лода запретила проведение свадьбы в одном из залов торжеств в городе, сообщил Второй канал ИТВ. Причиной такого шага правоохранительных органов стал тот факт, что невесте было всего 14 лет.

Согласно опубликованной информации, речь идет о свадьбе внутри маленькой общины бреславских хасидов. Большинство членов общины в прошлом светские люди, пришедшие к религии. Женихом являлся молодой человек примерно 20 лет, а проводить обряд бракосочетания должен был раввин общины, являющийся также отцом невесты.

Информация о запланированной свадьбе поступила в социальные службы, и оттуда была передана в полицию. Жених и отец невесты были задержаны по дороге на свадьбу.

После допроса их освободили при ограничительных условиях. Второй канал ИТВ цитирует слова источника в социальных службах, заявившего, что нет никаких средств для того, чтобы воспрепятствовать тайному проведению религиозной церемонии бракосочетания.





