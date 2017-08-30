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В Израиле

Раввинатский суд отказался женить еврейскую пару, перешедшую в христианство

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 14:46 блог версия для печати фото
Раввинатский суд отказался женить еврейскую пару, перешедшую в христианство

Специальный расширенный состав раввинатского суда принял решение отказать еврейской паре, перешедшей в христианство, в просьбе провести обряд бракосочетания по еврейскому закону.

Как сообщает сайт JDN, жених и невеста, оба – евреи по рождению, присоединились к общине мессианских евреев и перешли в христианство.

При принятии решения судьи обратились за помощью к специалистам по христианству и по миссионерским сектам.

В итоге было принято решение отказать паре в проведении еврейской свадьбы. В то же время, если жених и невеста откажутся от веры в Иисуса и обязуются соблюдать еврейские заповеди, их запрос будет рассмотрен повторно.

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