Предъявлено обвинение арабу, совершившему теракт в Петах-Тикве

В среду, 30 августа, военная прокуратура предъявила обвинение Мансуру Хатибу, совершившему теракт в Петах-Тикве.

Теракт, в результате которого один человек получил тяжелые ранения, был совершен 24 июля. Из текста обвинительного заключения следует, что Хатиб, имевший при себе нож, незаконно проник на территорию Израиля с целью совершения теракта. Он приехал в Петах-Тикву, где напал на израильтянина, которым оказался 32-летний житель населенного пункта Арара.

Террорист нанес ему несколько ударов ножом, после чего попытался скрыться, однако был задержан офицером инженерного отдела министерства обороны. Подполковник Ш. нейтрализовал нападавшего, а затем удерживал его до приезда полиции.