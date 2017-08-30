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В Израиле

Предъявлено обвинение арабу, совершившему теракт в Петах-Тикве

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 10:54 блог версия для печати фото
На месте теракта в Петах-Тикве. 24 июля 2017 года

В среду, 30 августа, военная прокуратура предъявила обвинение Мансуру Хатибу, совершившему теракт в Петах-Тикве.

Теракт, в результате которого один человек получил тяжелые ранения, был совершен 24 июля. Из текста обвинительного заключения следует, что Хатиб, имевший при себе нож, незаконно проник на территорию Израиля с целью совершения теракта. Он приехал в Петах-Тикву, где напал на израильтянина, которым оказался 32-летний житель населенного пункта Арара.

Террорист нанес ему несколько ударов ножом, после чего попытался скрыться, однако был задержан офицером инженерного отдела министерства обороны. Подполковник Ш. нейтрализовал нападавшего, а затем удерживал его до приезда полиции.

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Среда, 30 августа 2017 г.
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