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В Израиле

Правительственное пресс-бюро заморозило отмену аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"

время публикации: 11:20 | последнее обновление: 11:20 блог версия для печати фото
Правительственное пресс-бюро заморозило отмену аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"

Директор правительственного пресс-бюро (ЛААМ) Ницан Хен заморозил принятое ранее решение о лишении аккредитации корреспондента катарской телекомпании "Аль-Джазира" в Израиле Элиаса Керама.

Решение было заморожено по итогам проведенного Кераму слушания и ряда других проверок.

Напомним, что 16 августа ЛААМ объявил о намерении лишить аккредитации 40-летнего журналиста телекомпании "Аль-Джазира" в Израиле Элиаса Керама. Это решение было принято после того, как журналист заявил в интервью: "Для меня, как для палестинского журналиста, находящегося на оккупированной территории и в районе конфликта, репортерская деятельность является интегральной частью движения сопротивления".

Журналист дал это интервью в мае 2016 года, однако материалы были переданы министром связи Айюбом Карой в правительственное пресс-бюро лишь в последние дни.

Из правительственного пресс-бюро передали: "Слова журналиста ставят под вопрос его способность освещать израильско-палестинский конфликт, в котором он, по его собственным словам, принимает активное участие". Глава ЛААМ Ницан Хен пояснил, что намерен предоставить журналисту право на слушание перед тем, как будет принято окончательное решение.

17 августа всеизраильская ассоциация журналистов призвала ЛААМ отказаться от намерения лишь аккредитации журналиста телекомпании "Аль-Джазира". "Доводы, которые приводит правительственное пресс-бюро, не могут быть приемлемы в демократическом государстве", - заявили представители ассоциации.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 августа 2017 г.
Ассоциация журналистов Израиля призвала не лишать аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2017 г.
СМИ: корреспондент "Аль-Джазиры" лишится аккредитации в Израиле







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Среда, 30 августа 2017 г.
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