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В Израиле

Либерман против "молодежи холмов": "Идиоты, причиняющие вред"

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати

Министр обороны Авигдор Либерман выступил с резкими нападками на радикалов из среды поселенческого движения. ""Молодежь холмов" причинила больше вреда на международной арене, чем все враги Израиля", - заявил глава оборонного ведомства в ходе встречи с журналистами.

Либерман добавил: "Это анархисты, которые причиняют огромный вред и приводят к делегитимации всего поселенческого движения". Либерман упомянул убийство семьи Дауабшэ, а также "свадьбу ненависти" и назвал ее участников "идиотами". "В каждом международном форуме используют эти инциденты", - сказал он. "Этими группировками надо заняться всерьез, и я готов подписывать указы об административных арестах, это в интересах поселенческого движения", - добавил он.

Министр обороны вновь раскритиковал закон о легализации форпостов. "Этот закон является нетто вредом для еврейского поселенчества", - сказал Либертман. – В то время, как он привел к легализации двух тысяч единиц жилья, большинство из которых были построены на государственных землях, мы легализуем 10.000 незаконных домов палестинских арабов, построенных на частных землях"

Глава оборонного ведомства раскритиковал также тех, кто осуществляет незаконное строительство в период администрации Трампа. "В этом нет никакой необходимости, а "партизанское" строительство причиняет вред. Мы утверждаем проекты и строим", - заявил Либерман.

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Среда, 30 августа 2017 г.
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