Биньямин Нетаниягу стал главным героем "новогоднего" мероприятия "Ликуда"

В конференц-центре в Аэропорт-Сити 30 августа прошло мероприятие "Ликуда", формально посвященное приближающемуся Рош а-Шана. Еврейский новый год будет отмечаться только 20 сентября, но в канун праздника лидер партии Биньямин Нетаниягу будет находиться за границей и другого времени пожелать "ликудникам" хорошего года у него не будет.

Вместе с тем, глава парламентской фракции "Ликуда" Давид Битан, занимавшийся организацией мероприятия, не скрывал, что его основная цель – консолидация членов партии вокруг главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в мероприятии приняли участие более 2.000 членов "Ликуда". Еще около 1.000 остались на улице, так как в конференц-центре не оказалось свободных мест.

В Аэропорт-Сити Биньямин Нетаниягу появился вместе с супругой, Сарой Нетаниягу. Он со сцены поблагодарил членов партии за оказанную ему поддержку, и поздравил всех израильтян с наступающим праздником.

Биньямин Нетаниягу в своей "новогодней" речи коснулся успехов, достигнутых правительством под его руководством. Он говорил о том, что последние годы были самыми спокойными для израильтян за последние десять лет. Продуманная экономическая политика привела к снижению уровня безработицы, которая сейчас является самой низкой за последние 40 лет. Он говорил о росте туризма, хайтека, об успехах в борьбе с террором и в восстановлении справедливости в отношении "йеменских детей".

Глава правительства также выступил с критикой в адрес СМИ, которые, по его словам, предпочитают не замечать успехов правительства и выискивают недостатки. СМИ он назвал "конвейером по производству фейковых новостей".

Глава правительства также обвинил левых активистов, проводящих акции протеста в Петах-Тикве в попытках оказать давление на правовую систему, добиваясь любой ценой подачи против него обвинительного заключения. Каждый раз, когда Нетаниягу говорил слова "СМИ", "пресса", "левые", находившиеся в зале активисты "Ликуда" начинали свистеть.

Отметим, что 9 августа в Тель-Авиве состоялось первое подобное мероприятие "Ликуда" в поддержку Биньямина Нетаниягу.