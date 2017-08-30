Перед школой МАДА рекомендует установить на телефоны детей приложение для вызова "скорой"

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" перед началом учебного года рекомендовала родителям установить на мобильные телефоны своих детей приложение, позволяющее в несколько "кликов" вызвать "скорую".

Создатели приложения отмечают, что в чрезвычайной ситуации оно может спасти жизнь ребенку. Приложение отправит в пункт вызова "скорой" информацию о точном местонахождении ребенка, а также "историю его болезни", например, расскажет о наличии у него хронических заболеваний или аллергии.

Приложение работает на телефонах под управлением iOS и Android. Для того, чтобы скачать приложение, достаточно с помощью сканера QR-кодов прочитать графический код. После установки взрослые должны заполнить поля с личной информацией ребенка.

Приложение My MDA позволяет выбрать русский интерфейс.





