Предъявлены обвинения экс-мэру Йехуда-Моноссона

В мировой суд Ришон ле-Циона передано обвинительное заключение против бывшего мэра Йехуда-Моноссона Йоси Бен Давида. Он обвиняется в мошенничестве, обмане общественного доверия и нарушении налогового законодательства.
В материалах обвинительного заключения указывается, что Йоси Бен Давид продвигал интересы строительного подрядчика Элиягу Эзра, являющегося его давним другом.
Отметим, что в продвижении интересов строительных подрядчиков обвинялись ранее экс-мэр Цфата Илан Шохат, исполняющий обязанности мэра Ашдода Амрам Кнафо, бывший мэр Рамат-Гана Цви Бар.