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В Израиле

Предъявлены обвинения экс-мэру Йехуда-Моноссона

время публикации: 16:25 | последнее обновление: 16:25 блог версия для печати фото
Йоси Бен Давид

В мировой суд Ришон ле-Циона передано обвинительное заключение против бывшего мэра Йехуда-Моноссона Йоси Бен Давида. Он обвиняется в мошенничестве, обмане общественного доверия и нарушении налогового законодательства.

В материалах обвинительного заключения указывается, что Йоси Бен Давид продвигал интересы строительного подрядчика Элиягу Эзра, являющегося его давним другом.

Отметим, что в продвижении интересов строительных подрядчиков обвинялись ранее экс-мэр Цфата Илан Шохат, исполняющий обязанности мэра Ашдода Амрам Кнафо, бывший мэр Рамат-Гана Цви Бар.

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