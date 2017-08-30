Прогноз погоды на 30 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 30 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха без существенных изменений и соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 25-38. В Беэр-Шеве – 19-33, в Мицпе-Рамоне – 17-31, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне – 24-30, в Ариэле – 20-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-37, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг ожидается небольшое понижение температуры до уровня немного ниже среднесезонного. В пятницу – без существенных изменений. В субботу температура немного повысится.