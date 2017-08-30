Молодые супруги из Ришон ле-Циона оказались серийными грабителями банков. ВИДЕО

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в четверг, 31 августа, в суд будет подано обвинительное заключение против супругов из Ришон ле-Циона, которые совершили не менее 12 ограблений банков в центре страны.

Задержанным 26 и 20 лет. Им вменяется в вину ограбление банков и почтовых отделений в Ришон ле-Ционе, Холоне, Беэр-Яакове и Явне.

Пресс-служба сообщает, что 26-летний мужчина был арестован после ограбления банка в Холоне. Во время расследования выяснилось, что речь идет о серийном грабителе.

В ходе расследования выяснилось, что преступник имел сообщницу. Супруга подозреваемого вела наблюдение за банком, проверяла, насколько хорошо он охраняется, а также фотографировала банк и прилегающую к нему территорию с тем, чтобы можно было спланировать операцию.

Перед ограблением и после преступники поддерживали связь друг с другом с помощью СМС-сообщений.





