30 августа 2017 г.
Сын актера убил человека
Когда начинается средний возраст?
На чьи средства живет Сябитова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:56 Молодые супруги из Ришон ле-Циона оказались серийными грабителями банков. ВИДЕО
16:42 Арье Дери готовит поправку, делающую возможной насильственную депортацию
16:25 Предъявлены обвинения экс-мэру Йехуда-Моноссона
15:28 В Эйлате иностранная туристка потеряла сознание во время погружения с аквалангом
15:13 Возгорание кустарника возле 40-го шоссе: перекрыт подъезд к аэропорту Бен-Гурион
14:52 ДТП в Кирьят-Шмоне, пострадали шесть детей
14:46 Раввинатский суд отказался женить еврейскую пару, перешедшую в христианство
13:52 Статистика мусульманского Израиля: доходы меньше, чем у евреев, но на еду тратят больше
13:15 В Иерусалиме в результате падения пострадал мастер по ремонту кондиционеров
12:39 Верховный суд отклонил апелляции по делу об убийстве солдата Ифтаха Грейди
В Израиле

Молодые супруги из Ришон ле-Циона оказались серийными грабителями банков. ВИДЕО

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 18:11 блог версия для печати фото
Молодые супруги из Ришон ле-Циона оказались серийными грабителями банков

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в четверг, 31 августа, в суд будет подано обвинительное заключение против супругов из Ришон ле-Циона, которые совершили не менее 12 ограблений банков в центре страны.

Задержанным 26 и 20 лет. Им вменяется в вину ограбление банков и почтовых отделений в Ришон ле-Ционе, Холоне, Беэр-Яакове и Явне.

Пресс-служба сообщает, что 26-летний мужчина был арестован после ограбления банка в Холоне. Во время расследования выяснилось, что речь идет о серийном грабителе.

В ходе расследования выяснилось, что преступник имел сообщницу. Супруга подозреваемого вела наблюдение за банком, проверяла, насколько хорошо он охраняется, а также фотографировала банк и прилегающую к нему территорию с тем, чтобы можно было спланировать операцию.

Перед ограблением и после преступники поддерживали связь друг с другом с помощью СМС-сообщений.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2017 г.
При попытке ограбления банка в Зихрон-Яакове застрелен мужчина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбления банка "Леуми" в Холоне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2017 г.
Налетчик, ограбивший Почтовый банк, успел совершить шоппинг до ареста







  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017