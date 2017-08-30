В Эйлате иностранная туристка потеряла сознание во время погружения с аквалангом

В Эйлате, в районе пляжа а-Хашмаль, во время погружения с аквалангом потеряла сознание 25-летняя отдыхающая. Девушку из воды извлекли сотрудники морской полиции.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила: когда приехала "скорая", девушка не дышала и у нее не прощупывался пульс. В ходе реанимационных мероприятий фельдшерам удалось "запустить сердце" девушки, после чего она была доставлена в больницу.

Состояние пострадавшей оценивается врачами как тяжелое. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что девушка является гражданкой Китая.