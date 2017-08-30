30 августа 2017 г.
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В Израиле

Статистика мусульманского Израиля: доходы меньше, чем у евреев, но на еду тратят больше

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 14:26 блог версия для печати фото
Статистика мусульманского Израиля: доходы меньше, чем у евреев, но на еду тратят больше
Статистика мусульманского Израиля: доходы меньше, чем у евреев, но на еду тратят больше
Статистика мусульманского Израиля: доходы меньше, чем у евреев, но на еду тратят больше

Центральное статистическое бюро опубликовало подборку данных по мусульманскому населению Израиля, приуроченную к празднику Ид аль-Адха.

По состоянию на конец 2016 года в Израиле проживали 1,534 миллиона мусульман – 17,7% населения страны. Уровень прироста мусульманского населения остался неизменным по сравнению с последними двумя годами – 2,4% в год.

Уровень фертильности мусульманской женщины снизился с 2000 года с 4,7 ребенка до 3,29 ребенка, однако все еще остается самым высоким в Израиле.

Мусульмане – самая молодая группа населения в Израиле. 35% израильских мусульман находятся в возрастной категории от 0 до 14 лет. Только 3,9% мусульман старше 65 лет.

Среднестатистическая мусульманская семья тратит 13,2 тысячи шекелей в месяц, на 2,7 тысячи шекелей меньше, чем еврейская. Однако расходы мусульманской семьи на еду в полтора раза превышают расходы еврейской семьи. Также мусульмане больше евреев тратят на одежду и мебель. В то же время на жилье, здравоохранение, образование, транспорт и связь мусульманская семья тратит существенно меньше.

Только 27,8% мусульманских семей имеют подключение к интернету, зато 89,5% установили у себя дома спутниковую тарелку. Услугами компаний многоканального телевидения Yes и HOT пользуются только 4,6% мусульманских семей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 ноября 2016 г.
ЦСБ: впервые зафиксировано равенство рождаемости в еврейском и арабском секторе
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 сентября 2016 г.
ЦСБ: в Израиле проживают 1,49 миллиона мусульман
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 февраля 2015 г.
Предвыборная статистика: в Израиле проживают 5,3 миллиона граждан, имеющих право голоса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2014 г.
ЦСБ: разрыв в уровне рождаемости между арабками и еврейками практически исчез







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