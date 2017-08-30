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В Израиле

Разрыв между уровнем образования еврейских и арабских школьников сократился

время публикации: 07:47 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
Разрыв между уровнем образования еврейских и арабских школьников сократился

Центр Тауба опубликовал отчет, свидетельствующий о существенном сокращении разрыва в уровне образования между еврейскими и арабскими школьниками в Израиле.

В частности, за последние 15 лет арабский сектор полностью ликвидировал разрыв в уровне дошкольного образования. В старших классах доля заканчивающих 12-летнее образование в еврейском секторе выросла с 90% до 97%, а в арабском секторе – с 63% до 93% (в том числе среди девочек – с 59% до 94,3%).

Доля учителей в арабском секторе, имеющих высшее образование, составляет 95%, тогда как в еврейском секторе – 91%. Среднее количество учеников в классе в арабском секторе в 2015 году было ниже, чем в еврейском.

Доля арабских школьников, сдающих экзамен по математике на 5 единиц аттестата зрелости, выросла на 43%. В еврейском секторе этот показатель практически не изменился.

В то же время арабский сектор по-прежнему существенно отстает в изучении английского.

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