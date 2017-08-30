ДТП в Кирьят-Шмоне, пострадали шесть детей

Шестеро детей получили травмы в результате дорожной аварии, произошедшей в среду, 30 августа, в Кирьят-Шмоне.

Состояние 6-летнего мальчика оценивается медиками как тяжелое. Он был доставлен в больницу "Зив" в Цфате с травмами внутренних органов.

9-летний мальчик с травмой головы и 2-летний мальчик с травмами внутренних органов были доставлены вертолетом в больницу РАМБАМ в Хайфе. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще три ребенка с легкими травмами госпитализированы в больнице "Зив".