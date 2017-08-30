МВД готовит поправку к закону, позволяющую лишать свободы нелегалов на неопределенный срок

Иммиграционное управление разрабатывает поправку к закону о въезде в Израиль, которая позволит удерживать нелегалов в лагерях временного содержания неограниченный срок, сообщает "Гаарец".

Целью этой поправки является попытка обойти решение БАГАЦа, принятое 28 августа, согласно которому, нелегалы, не пожелавшие добровольно покинуть Израиль и переехать в третью стиран, готовую их принять, не могут лишаться свободы сроком более чем на 60 дней.

Разработка поправки проводится по распоряжению министра внутренних дел Арье Дери и с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Айелет Шакед.

На сегодняшний день, закон допускает бессрочное содержание нелегала в лагере временного пребывания лишь в том случае, если выдано распоряжение о депортации его из Израиля, однако оно не реализуется из-за того, что нелегал не готов полностью сотрудничать с властями. Иммиграционное управление готовит поправку, в которой будет говорится о том, что отказ выехать в третью страну, признанную безопасной, будет считаться отказом сотрудничать с властями, что позволит удерживать нелегала в условиях ограничения свободы на протяжении неопределенного времени.

28 августа после многократного переноса заседания по апелляции, поданной против депортации нелегалов из стран Африки в третьи страны, БАГАЦ вынес свое решение.

Судьи постановили, что нелегалы из Судана и Эритреи могут быть высланы в Уганду или Руанду, так как не доказано, что в этих странах им угрожает опасность.

Вместе с тем, суд ограничил срок содержания в закрытом лагере отказавшихся покинуть страну 60 днями. Суд предложил государству определить места, где могут жить нелегалы, отказавшие покидать страну и уже отсидевшие два месяца в тюрьме.

Запрет на бессрочное содержание нелегалов в закрытом лагере крайне негативно был воспринят министром внутренних дел Арье Дери и главой министерства внутренней безопасности Гиладом Эрданом, которые считают, что решение суда в такой формулировке позволяет высылать из страны только тех, кто согласен покинуть Израиль.