ЦАХАЛ: в ходе "марша" ранен военнослужащий; причинен ущерб армейскому джипу

В пятницу, 30 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в очередном "марше возвращения" на границе Газы приняли участие около 6 тысяч жителей сектора. Было зафиксировано несколько очагов беспорядков.

Активисты "марша" швыряли гранаты и самодельные взрывные устройства в сторону забора безопасности; судя по всему, взрыв, произведенный одним из них, причинил ущерб армейскому джипу. Военнослужащий ЦАХАЛа был легко ранен в результате взрыва петарды или гранаты. Он доставлен в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются. Силы ЦАХАЛа использовали средства для разгона демонстраций.

Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих пострадали 75 участников "марша возвращения" (среди них – 18 несовершеннолетних и две женщины). Также сообщается, что среди пострадавших – медик и журналист. Ущерб был причинен двум машинам службы "Красный полумесяц".

Нынешний "марш" был посвящен "памяти шахидов 2014 года" . По данным минздрава Газы, в ходе операции "Нерушимая скала" в июле-августе 2014 года были убиты 2320 жителей сектора. ХАМАС заявляет, что "марши возвращения" являются мирными акциями, способствующими объединению жителей Газы и снятию блокады сектора.

В ходе переговоров между делегациями ХАМАСа и представителями египетской разведки в Каире была достигнута договоренность о том, что "марш возвращения" на границе сектора Газы в эту пятницу будет проходить под контролем и не перерастет в массовые беспорядки.

Если ХАМАС выполнит это обязательство и в шаббат на границе будет относительно спокойно, Израиль возобновит подачу топлива на электростанцию в Газе в полном объеме уже в ближайшее воскресенье, говорится в публикации.

Израиль сократил вдвое подачу топлива в Газу через КПП "Керем Шалом" после ракетного обстрела, осуществленного террористами из сектора 26 августа. Соответствующее решение было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.