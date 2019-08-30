"Марш возвращения" на границе Газы: акция "под контролем" ХАМАСа

В пятницу, 30 августа, во второй половине дня, начался очередной, 72-й этап "марша возвращения" на границе Газы.

Накануне его организаторы утверждали, что в акции примут участие десятки тысяч жителей сектора. Однако по предварительным подсчетам, на "марш" вышли около 5700 человек. Зафиксированы несколько очагов беспорядков. Группа активистов подожгла покрышки на участке, вплотную примыкающем к забору безопасности. По состоянию на 18:30 минздрав Газы сообщает о семи раненых, среди которых – турецкий журналист Али Гадалла.

Военнослужащие ЦАХАЛа задержали четырех арабов, перебравшихся через разделительные сооружения на израильскую территорию. У задержанных были найдены граната и нож. Все четверо переданы для допроса сотрудниками службы безопасности.

Активисты пытаются приблизиться к разделительным сооружениям и швыряют гранаты в сторону израильских военнослужащих. Взрывом поврежден армейский джип. Среди военнослужащих пострадавших не было.

Нынешний "марш" посвящен "памяти шахидов 2014 года" . По данным минздрава Газы, в ходе операции "Нерушимая скала" в июле-августе 2014 года были убиты 2320 жителей сектора. ХАМАС заявляет, что "марши возвращения" являются мирными акциями, способствующими объединению жителей Газы и снятию блокады сектора.

Израильская армия усилила меры по охране границы накануне очередного "марша".

В ходе переговоров между делегациями ХАМАСа и представителями египетской разведки в Каире была достигнута договоренность о том, что "марш возвращения" на границе сектора Газы в эту пятницу будет проходить под контролем и не перерастет в массовые беспорядки. Об этом сообщал ранее сайт Ynet со ссылкой на палестинские источники.

Если ХАМАС выполнит это обязательство и в шаббат на границе будет относительно спокойно, Израиль возобновит подачу топлива на электростанцию в Газе в полном объеме уже в ближайшее воскресенье, говорится в публикации.

Израиль сократил вдвое подачу топлива в Газу через КПП "Керем Шалом" после ракетного обстрела, осуществленного террористами из сектора 26 августа. Соответствующее решение было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.





