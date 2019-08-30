Союз Нетаниягу и Фейглина: взаимная выгода и общие враги. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером 29 августа в комплексе "Кфар Макабия" в Рамат-Гане было объявлено о кончине партии "Зеут". Моше Фейглин, который на протяжение четверти века позиционировал себя как идеологическую альтернативу премьер-министру, заключил сделку с Нетаниягу, которого откровенно презирал и вероятно презирает. Глава "Зеута" отказался от участия в выборах, которое ему не сулило ничего кроме очередного провала и новой волны обвинений в разбазаривании правых голосов, получив возможность стать министром, скорее всего министром экономики.

Эта сделка имеет мощную рациональную базу, но, как не бывает бесплатных обедов, так не бывает и сделок, в которых ты лишь приобретаешь. Когда ближайшая каденция закончится, Фейглин увидит то, что до него поняли другие: если ему удастся добиться результатов, Нетаниягу сделает все, чтобы лавры достались ему. Виновным в возможных провалах будет Фейглин.

Как бы то ни было, идеи революции, нового мышления, новых идеалов и всего того, что пропагандировал в последние годы Фейглин, растворились в этом абсолютно политическом, лишенном даже минимальной идеологической составляющей соглашении. Не утруждайте себя попытками вчитаться в пункты соглашения между Нетаниягу и Фейглиным. В свое время премьер-министр Ицхак Шамир посоветовал главе партии "Тхия" Ювалю Неэману, возмущенному невыполнением "Ликудом" соглашения с его партией, "поместить соглашение в рамочку и повесить на стенку". Не очень дипломатично, но весьма доходчиво Шамир прояснил цену политических соглашений. Договоренность между Нетаниягу и Фейглиным во всем, что не касается персонального назначения главы "Зеута" на пост министра, стоит не больше.

Фейглин это прекрасно понимает, и его согласие на сделку было продиктовано инстинктом самосохранения, верой в необходимость оставаться на арене и, немного, жаждой мести.

Провал на апрельских выборах стал для Фейглина не просто ударом, а скорее отрезвляющей затрещиной. Он понял, что самостоятельно преодолеть электоральный барьер в четыре мандата он не в силах. "Если уж на сей раз мы не смогли, то дальше будет еще труднее", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из приближенных Фейглина сразу после выборов. Если присовокупить к этому и немалые долги, оставшиеся за партией после выборов, то очевидно, что пройти в Кнессет 22-го созыва Фейглин шансов не имел. Неслучайно он начал переговоры с Беннетом 29 мая, в тот самый день, когда завершились крахом коалиционные переговоры. Фейглин действительно был заинтересован в союзе с формировавшимся правым блоком. Не получив там реального места, он почти махнул на все рукой. Две недели назад, во время интервью NEWSru.co.il Фейглин выглядел уставшим и апатичным. И тут начались переговоры с Нетаниягу.

Глава "Зеута" не хотел союза с "Ликудом". Но будучи прагматиком, во всяком случае, во всем, что касается его личных интересов, он понял, что это единственный шанс не сойти с круга. Память избирателей коротка, а будущее Нетаниягу туманно. В случае ухода последнего со сцены, в "Ликуде" воцарится хаос, в котором может найти свое место и Фейглин. Когда-то было "Еврейское лидерство", потом "Зеут", потом может быть еще что-то. Главное не сходить с круга.

Но сколь бы ни была рациональна политика, в ней, как в любой сфере человеческой деятельности, есть место эмоциональному. Фейглин остро переживал "предательство" Беннета и Шакед. Упоминание этих людей вызывает у него такие же непроизвольные лицевые судороги, как и Биньямина Нетаниягу. "Сложилась беспрецедентная ситуация: общность интересов Нетаниягу и Фейглина: оба хотят, чтобы Шакед не преуспела", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il приближенный главы "Зеута" вскоре после провала переговоров о формировании союза между Феглиным и правым блоком. В оставшиеся до выборов две с половиной недели, эта общность интересов проявится в полную силу. Тандем Нетаниягу-Фейглин сделает все, чтобы блок "Ямина" набрал как можно меньше мандатов. Перефразируя слова самого Фейглина, сказанные им в интервью NEWSru.co.il, он готов выколоть себе глаз, лишь бы Шакед и Беннет ослепли. Эмоции, которые испытывает Нетаниягу, весьма схожи.

В отличие от Фейглина, для Нетаниягу эта сделка однозначно прибыльная. В "Ликуде" никто не спросит: как можно заключить договор с человеком, которого Нетаниягу лишь четыре года назад вытеснил из предвыборного списка партии, а до этого делал все, чтобы не пустить туда. Главе "Ликуда" вообще в его партии крайне редко задают вопросы, а сейчас речь идет о спасении нескольких мандатов правого лагеря, которые могли быть выброшены в мусорную корзину. Заплатить за это постом министра экономики? Цена приемлемая.

Как проголосуют вчерашние избиратели "Зеута", и послушаются ли они своего лидера, который заключил союз с тем, кого еще недавно подвергал резкой критике? Хороший вопрос. При том, что поклонение Фейглину принимает иногда почти религиозный характер, "Зеут" это все-таки не "Яадут а-Тора". Часть избирателей останутся дома в день выборов, часть проголосуют за "Ямина", кто-то за иные партии. В "Ликуде" полагают, что "прибыль" для этой партии от соглашения с Фейглиным составит мандат или немного больше. На таких выборах, как нынешние, это очень существенно.

Договор Нетаниягу и Фейглина далеко не первый случай временного превращения заклятых друзей в вынужденных союзников. В свое время, Нетаниягу и Мофаз решили "оставить в прошлом" вражду и слова Мофаза о том, что "во главе правительства стоит лгун". Вспомним и о том, как Нетаниягу и Либерман сформировали союз после того, как глава НДИ, по его собственным словам, "перенес операцию по "удлинению бикфордова шнура"" (ניתוח להארכת הפתיל). В обоих случаях союз оказался недолгим.





