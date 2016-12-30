Бизнесмену Алону Кастиэлю предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях

В пятницу, 30 декабря, было подано обвинительное заключение против известного бизнесмена в области недвижимости Алона Кастиэля, который был ранее задержан по подозрению в сексуальных преступлениях.

Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, домогательствах и других сексуальных преступлений, совершенных в отношении шести женщин.

Ранее сообщалось, что Кастиэль был задержан на основании жалоб, поступивших от 14 женщин. В жалобах женщины утверждали, что стали жертвами сексуальных преступлений со стороны Кастиэля.