30 декабря 2016 г.
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В Израиле

Бизнесмену Алону Кастиэлю предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Алон Кастиэль в суде

В пятницу, 30 декабря, было подано обвинительное заключение против известного бизнесмена в области недвижимости Алона Кастиэля, который был ранее задержан по подозрению в сексуальных преступлениях.

Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, домогательствах и других сексуальных преступлений, совершенных в отношении шести женщин.

Ранее сообщалось, что Кастиэль был задержан на основании жалоб, поступивших от 14 женщин. В жалобах женщины утверждали, что стали жертвами сексуальных преступлений со стороны Кастиэля.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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