ДТП в Хайфе и возле Ашкелона, восемь пострадавших

В результате дорожно-транспортных происшествий, происшедших поздно вечером в четверг, 29 декабря, в Хайфе и возле Ашкелона, пострадали восемь человек.

На бульваре А-Гистадрут в Хайфе автомобиль совершил наезд на 18-летнего пешехода. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу РАМБАМ.

В аварии на трассе номер 4, рядом с Ашкелоном, пострадали семь человек. Раненые доставлены в больницу "Барзилай". Состояние одного из них, мужчины в возрасте примерно 35 лет, оценивается врачами как тяжелое, остальные получили легкие травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками дорожной полиции.