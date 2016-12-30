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В Израиле

Внимание, розыск: пропала Лина Борячок из Хайфы

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
Лина Борячок

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 79-летней Лины Борячок, проживающей в Хайфе.

В последний раз ее видели днем 29 декабря, когда она собиралась за покупками на рынке Тальпиот.

Приметы разыскиваемой: рост 158 см, среднего телосложения, темные волосы. Когда она вышла из дома, на ней были синие спортивные брюки, темная куртка, кроссовки желтого цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят позвонить в Управлении полиции по телефону 04-8648811 или в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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