Внимание, розыск: пропала Лина Борячок из Хайфы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 79-летней Лины Борячок, проживающей в Хайфе.

В последний раз ее видели днем 29 декабря, когда она собиралась за покупками на рынке Тальпиот.

Приметы разыскиваемой: рост 158 см, среднего телосложения, темные волосы. Когда она вышла из дома, на ней были синие спортивные брюки, темная куртка, кроссовки желтого цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят позвонить в Управлении полиции по телефону 04-8648811 или в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.