Празднование Нового года в Израиле. ОПРОС NEWSru.co.il

Многие израильтяне, не только русскоязычные, празднуют наступление Нового года. Некоторые все еще путают этот праздник с христианским Рождеством, но в Израиле постепенно приживается традиция светского празднования наступления нового календарного года в ночь с 31 декабря на 1 января.

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Пока Новый год пока не считается в Израиле официальным праздником. Хотя еще в 2010-м был принят закон, инициированный Зеэвом Элькиным ("Ликуд"), в соответствии с которым 1 января является одной из дат, относящихся к выходным дням по выбору работника (за счет ежегодного оплачиваемого отпуска).

Депутат Константин Развозов ("Еш Атид") продвигает законопроект о признании Нового года официальным государственным праздником, когда можно было бы шуметь всю ночь, как это допускается на День независимости, День Иерусалима, Пурим и Мимуну.

В этом году празднование Нового года совпало с еврейским праздником Ханука. Во многих семьях отмечают оба этих праздника, зачастую новогодняя елка стоит неподалеку от ханукии со свечами.

По китайскому циклическому календарю наступающий год считается годом Огненного Петуха, но наступает он не 1 января, как ошибочно считают многие, а в ночь зимнего новолуния, которое на этот раз приходится на 28 января 2017 года (по китайскому календарю это будет 4715 год).

В канун Нового года редакция NEWSru.co.il проводит опрос, посвященный этому празднику. В прошлый раз мы проводили такой опрос четыре года назад.