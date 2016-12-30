Прогноз погоды на 30 декабря: прохладно, переменная облачность, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 30 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Прохладно, температура воздуха без существенных изменений. Вечером и ночью возможны дожди на севере и в прибрежных районах. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 9-15, в Эйлате – 9-19. В Беэр-Шеве – 6-17, в Мицпе-Рамоне – 3-13, на побережье Мертвого моря – 11-20, в Ашкелоне – 11-17, в Ариэле – 5-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-18, на Голанских высотах – 5-14.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 200-400 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В субботу похолодает, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. В воскресенье будет холодно, временами слабые дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне. В понедельник дожди усилятся, будет очень холодно, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот.