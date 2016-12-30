30 декабря 2016 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:54 Прогноз погоды на 30 декабря: прохладно, переменная облачность, шторм
04:39 Российский посол в Израиле Александр Шеин госпитализирован в Тель-Авиве
00:46 ДТП в Хайфе и возле Ашкелона, восемь пострадавших
22:10 Авигдор Либерман и Софа Ландвер приняли участие в вечере организации "Ах Гадоль"
21:07 2-й канал ИТВ сообщил подробности одного из расследований, ведущихся против Нетаниягу
20:25 Биньямин Нетаниягу снялся в новогоднем клипе. ВИДЕО
19:45 Оппозиция против того, чтобы Нетаниягу собирал деньги на празднование 70-летия Израиля
17:49 Служба "Маген Давид Адом" сокращает деятельность в Иудее и Самарии
17:13 Израильские и немецкие ученые готовятся к "воскрешению" вымирающих видов животных
16:22 На площади ЦАХАЛа в Иерусалиме ножом ранен молодой мужчина
В Израиле

Прогноз погоды на 30 декабря: прохладно, переменная облачность, шторм

время публикации: 05:54 | последнее обновление: 05:54 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 30 декабря: прохладно, переменная облачность, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 30 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Прохладно, температура воздуха без существенных изменений. Вечером и ночью возможны дожди на севере и в прибрежных районах. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 9-15, в Эйлате – 9-19. В Беэр-Шеве – 6-17, в Мицпе-Рамоне – 3-13, на побережье Мертвого моря – 11-20, в Ашкелоне – 11-17, в Ариэле – 5-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-18, на Голанских высотах – 5-14.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 200-400 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В субботу похолодает, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. В воскресенье будет холодно, временами слабые дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне. В понедельник дожди усилятся, будет очень холодно, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 30 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016