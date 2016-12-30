Опрос 10-го телеканала: "Еш Атид" обходит "Ликуд", но Нетаниягу популярней Лапида

В пятницу, 30 декабря, 10-й канал израильского ТВ опубликовал результаты опроса, в ходе которого выяснялись политические предпочтения израильтян на данный момент.

Как показал проведенный опрос, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Еш Атид" получила бы 27 из 120 мандатов в Кнессете, став самой крупной фракцией (сейчас у этой партии всего 11 мандатов).

"Ликуд", в соответствии с полученными данными, занял бы только второе место – с 23 мандатами (в настоящее время "Ликуд" является самой представительной партией в Кнессете, имея 30 мандатов).

Партия "Байт Иегуди", согласно опросу, набирает 12 мандатов (в настоящее время – восемь), столько же получает Объединенный арабский список (в Кнессете 20-го созыва у них 13 мандатов).

Опрос показал, что партия "Наш дом Израиль" может рассчитывать на 10 депутатских мандатов, что вдвое больше (сейчас у партии формально шесть мандатов, но одна из депутатов Орли Леви-Абекасис покинула фракцию).

Блок "Сионистский лагерь" ("Авода" + "А-Тнуа") получил бы только восемь мандатов (втрое меньше, чем есть у этого блока в настоящее время).

По данным опроса, партия ШАС также получила бы восемь мандатов (сейчас только пять), "Кулану" – семь (сейчас 10), "Яадут а-Тора" – семь (сейчас шесть), МЕРЕЦ – шесть (сейчас пять).

31% опрошенных заявили, что пока не определились, за кого они будут голосовать на следующих выборах в Кнессет.

Отметим, что действующего главу правительства, лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу предпочитают видеть на посту премьер-министра 27% опрошенных, в то время, как лидера "Еш Атид" Яира Лапида хотели бы видеть премьером только 15% респондентов. Далее следуют: Моше Яалон (в настоящее время беспартийный) – 9%, Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") – 7%, Ицхак Герцог ("Авода") – 5%, Эхуд Барак (беспартийный) – 4%.





