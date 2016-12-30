Сильный пожар в жилом доме в Ришон ле-Ционе

Около 14:30 в пятницу, 30 декабря, возник сильный пожар в восьмиэтажном жилом доме, расположенном на улице Пнина ве-Моше в Ришон ле-Ционе. Некоторые жители этого дома, спасаясь от огня поднялись на крышу.

Для тушения пожара и спасения людей привлечены значительные силы противопожарной службы.

В общей сложности, этот пожар тушат пять пожарных бригад из Ришон ле-Циона, Рамле и Реховота.

В 15:35 поступили сведения о том, что пожарные спасли всех жителей этого дома. Распространение пламени остановлено.