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В Израиле

Сильный пожар в жилом доме в Ришон ле-Ционе

время публикации: 15:33 | последнее обновление: 15:53 блог версия для печати фото
Сильный пожар в жилом доме в Ришон ле-Ционе

Около 14:30 в пятницу, 30 декабря, возник сильный пожар в восьмиэтажном жилом доме, расположенном на улице Пнина ве-Моше в Ришон ле-Ционе. Некоторые жители этого дома, спасаясь от огня поднялись на крышу.

Для тушения пожара и спасения людей привлечены значительные силы противопожарной службы.

В общей сложности, этот пожар тушат пять пожарных бригад из Ришон ле-Циона, Рамле и Реховота.

В 15:35 поступили сведения о том, что пожарные спасли всех жителей этого дома. Распространение пламени остановлено.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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