Три "Санта-Клауса" совершили ограбление в Кафр-Ясиф

Пресс-служба полиции сообщает, что вечером в четверг, 29 декабря, в один из домов в населенном пункте Кафр-Ясиф проникли грабители, одетые в костюмы Санта-Клауса. Угрожая хозяевам ножами, они похитили наличные деньги (сумма в сообщении полиции не указана).

Муж и жена (оба примерно 60-65 лет) получили незначительные травмы. Медицинская помощь им не потребовалась.

Подозреваемые скрылись с места происшествия. Полиция ведет розыск преступников.

Кафр-Ясиф находится к северо-востоку от Акко. В этом населенном пункте проживают около 10 тысяч человек – в основном, арабы, но есть и друзы. Примерно 55% жителей – христиане.