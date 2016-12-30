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В Израиле

Ухудшилось состояние 103-летнего раввина Аарона Штейнмана

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 14:50 блог версия для печати фото
Аарон Штейнман

В пятницу, 30 декабря, из медицинского центра в Бней-Браке поступила информация об ухудшении состояния 103-летнего раввина Аарона Йегуды Лейба Штейнмана – духовного руководителя литовского направления в ортодоксальном иудаизме.

Штейнман был госпитализирован пять дней назад из-за проблем с дыханием.

Аарон Штейнман считается одним из самых авторитетных раввинов Израиля. Он Родился в 1913 году в Брест-Литовске, напоминает "Википедия". В юности учился в йешиве "Торат-Хесед", находившейся в Бресте. Во время Второй Мировой войны бежал в Швейцарию, где стал преподавать в йешиве "Древо Жизни" в городе Монтрё. В 1945 году приехал в Эрец Исраэль и поселился в Бней-Браке. В первые годы в Израиле параллельно изучению Торы занимался огранкой алмазов. В 1955 году глава Поневежской йешивы рав Каанман пригласил рава Штейнмана возглавить Поневежскую йешиву для молодых "Поневеж ле-цаирим", главой которой рав Штейнман считается и доныне. До 1998 года он регулярно преподавал в этой йешиве и, одновременно, с 1965 года возглавлял Поневежский колель (йешиву для женатых мужчин) в городе Бней-Брак. Позднее, открыл и возглавил йешивы "Гаон Яаков" и "Орхот Тора". Доныне считается главой и этих йешив, и время от времени выступает в них с лекциями. Ученики рава Штейнмана выпустили в свет сборник его комментариев к Торе и Талмуду "Аелет а-Шахар". С 1988 года член Совета мудрецов Торы партии "Дегель а-Тора". Рав Аарон Штейнман известен исключительно скромным образом жизни.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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