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В Израиле

ДТП на дорогах Израиля. Двое погибших, трое пострадавших

время публикации: 30 декабря 2017 г., 19:20 | последнее обновление: 01:02 блог версия для печати фото
ДТП на дорогах Израиля
ДТП на дорогах Израиля
ДТП на дорогах Израиля

В субботу, 30 декабря, на израильских дорогах произошли несколько серьезных аварий. В результате одной из них погиб четырехлетний мальчик. Также погиб 77-летний мужчина, водитель легкового автомобиля. Три человека, получившие травмы, были госпитализированы.

Не исключено, что одной из причин аварий стали скользкие после дождя дороги.

В 16:55 бригада парамедиков МАДА выехала к перекрестку Сегев-Шалом, шоссе №25, получив сообщение об аварии. На месте выяснилось, что четырехлетний мальчик был сбит трактором и умер от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба полиции, за рулем трактора находился отец ребенка. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Несколькими часами ранее в службу "Маген Давид Адом" поступило сообщение, о водителе, врезавшемся в придорожный столб на шоссе №444, возле Кохав Яир. 50-летний мужчина, водитель автомобиля, был доставлен в больницу "Бейлинсон" с черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

Также вечером на "горячую линию" службы "скорой помощи" поступило сообщение о ДТП на шоссе №722, недалеко от перекрестка Тишби в направлении Сде Йаков. В результате аварии грузовик, за рулем которого находился 37-летний мужчина, врезался в бетонное ограждение. Водитель был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Около 20:00 в Иерусалиме, на улице Яффо, автобус сбил 22-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу "Адаса эйн-Керем" в состоянии средней тяжести.

Примерно в это же время бригада парамедиков службы "Маген Давид Адом" прибыла в местный совет Фурейдис, где на участке шоссе №4 столкнулись автобус и автомобиль. В результате ДТП водитель легковой машины, 77-летний мужчина, погиб.

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