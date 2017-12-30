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В Израиле

В Израиле будет создана организация по борьбе с антиизраильским движением BDS

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 10:46 блог версия для печати фото
Будет создана организация по борьбе с антиизраильским движением BDS
Будет создана организация по борьбе с антиизраильским движением BDS

В конце минувшей недели правительство Израиля утвердило план, согласно которому 72 миллиона долларов США будут направлены для борьбы с антиизраильским движением BDS (бойкот, отзыв инвестиций и санкции), сообщает The Jerusalem Post.

Одним из пунктов плана противодействия этому движению является создание некоммерческой организации, совет которой будет состоять из правительственных чиновников и зарубежных доноров. Совету предстоит наблюдать за деятельностью первой крупной общественной структуры, поддерживающей государство Израиль и произраильское сообщество в борьбе против попыток делигитимации Израиля.

Также в плане говорится, что средства на создание этой структуры будут поступать как от израильского правительства, так и от еврейских доноров, и еврейских общин за рубежом.

Организация, действующая на регулярной основе, будет активно противодействовать давлению, оказываемому на деятелей культуры и предпринимателей, стремящихся сотрудничать с Израилем.

Основными направлениями деятельности новой структуры будут публичные кампании, организация визитов солидарности в Израиль, создание присутствия в СМИ и скоординированное взаимодействие с еврейскими движениями всего мира.

Предполагается, что некоммерческая общественная организация сможет действовать достаточно быстро и гибко, без бюрократических ограничений. Когда эта организация начнет функционировать, а также, когда она будет создана, пока не сообщается.



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