Выборы-2019: новые партии на правом и левом фланге

Утром в воскресенье, 30 декабря, организационная комиссия Кнессета соберется на специальное заседание, на котором будет обсуждаться просьба Нафтали Беннета, Айелет Шакед и Шули Муалем-Рафаэли о выходе из "Байт Иегуди" и создании самостоятельной фракции.

Глава комиссии Мики Зоар ("Ликуд") получил официальное обращение от создателей партии "А-ямин А-хадаш". Заседание начнется в 11:30, и приближенные Беннета опасаются, что Зоар попытается затянуть обсуждение.

Согласно действующему законодательству, часть фракции может получить финансирование при отделении от существующей партии не позднее, чем через 72 часа после вступления в силу закона о роспуске Кнессета. Таким образом, Беннету и Шакед нужно зарегистрировать новую фракцию не позднее вечера 30 декабря.

В правом лагере решение о создании новой политической партии вызвало противоречивую реакцию. По мнению многих сторонников Беннета и Шакед, они не могли эффективно влиять на политическую систему, оставаясь в национально-религиозной партии. В то же время активисты "Байт Иегуди" опасаются, что большое число партий на правом фланге приведет к потере десятков тысяч голосов избирателей. "Мы повторяем путь 1992 года, когда в выборах принимало участие много правых партий, которые не прошли электоральный барьер, что привело к победе Рабина", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il один из членов ЦК "Байт Иегуди".

В настоящий момент, на правом фланге намерены принимать участие в выборах следующие списки: "Байт Иегуди", "А-ямин А-хадаш", "Ихуд леуми", "Зеут", "Оцма Йегудит" и "Яхад". При электоральном барьере в 3,25% велик шанс, что часть этих партий не пройдет электоральный барьер.

Неизвестно, кто возглавит "Байт Иегуди" после выхода Нафтали Беннета и Айелет Шакед. Поздним вечером 29 декабря состоялось чрезвычайное заседание фракции, на котором было принято решение, что в ближайшие дни соберется ЦК "Байт Иегуди" и примет решение о новом лидере. Два имени считаются наиболее вероятными: депутат Моти Йогев и заместитель министра обороны Эли Бен Даан.

Как ранее сообщал NEWSru.co.il, Беннет и Шакед предлагали Бен Даану присоединиться к новой партии, однако он отказался.

В партии "А-ямин А-хадаш" не запланированы праймериз. Напомним, что принято решение о паритетном представительстве в ней светских и религиозных израильтян.

Утром 30 декабря радиостанция "Кан Бет" сообщила, что "А-ямин А-хадаш" объединится после выборов с "Байт Иегуди" в технический блок для коалиционных переговоров с "Ликудом", если эта партия будет формировать коалицию.

Новые партии создаются не только на правом, но и на левом фланге. Адвокат Эльдад Янив, один из организаторов "антикоррупционных" митингов в Петах-Тикве, объявил о создании новой партии "Эрец Хадаша". По заявлению Янива, главным пунктом программы новой партии будет борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

Происходят изменения и в действующих партиях. В партии "Кулану" ожидается смена половины фракции. Заместитель министра в министерстве главы правительства Майкл Орен объявил об уходе из партии "Кулану". Согласно информации, полученной NEWSru.co.il, Орен намерен присоединиться к партии "Еш Атид". В партии Лапида отказались комментировать эту информацию. Заместитель министра Майкл Орен не отреагировал на обращение NEWSru.co.il.

30 декабря посол Израиля в ООН Дани Данон официально заявил, что не намерен баллотироваться на праймериз в "Ликуде".

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон